В Ростовской области назначили нового директора аппарата Общественной палаты

Михаил Стремедловский стал новым директором аппарата Общественной палаты Ростовской области, сообщает управление информационной политики правительства региона.

Как сказано в сообщении, Михаил Стремедловский — коренной ростовчанин. В 2005 году окончил исторический факультет Ростовского государственного университета, в 2009 году — юридический факультет Южного федерального университета. В органах власти господин Стремедловский работает с 2007 года, имеет опыт работы на руководящих должностях. До назначения на нынешнюю должность работал в Заксобрании Ростовской области.

Аппарат Общественной палаты создан в январе 2018 года. Структура занимается обеспечением деятельности Общественной палаты.

Кристина Федичкина