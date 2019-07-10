ГИБДД остановила в Нижнем Тагиле нетрезвого прокурора

Сотрудники ГИБДД остановили в Нижнем Тагиле (Свердловская область) прокурора Пригородного района Игоря Вейса, который в нетрезвом состоянии ехал за рулем Opel Astra, пишет издание «Между строк» со ссылкой на источник.

По данным издания, инцидент произошел вечером 9 июля. В центре города сотрудники ГИБДД остановили красный Opel Astra, которым управлял господин Вейс. «Сотрудники полиции заподозрили водителя в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и составили рапорт на имя руководителя»,— сообщает издание. Сейчас по данному факту проводится служебная проверка. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что пока не комментируют ситуацию.

Игорь Вейс назначен прокурором Пригородного района в апреле 2019 года. До этого он занимал должность прокурора Тавды.

Яна Рустамова