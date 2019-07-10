Работа белгородского ветсанутильзавода «Корочанский» приостановлена

В Белгородской области приостановлена работа ООО «ВСУЗ Корочанский» за несоблюдение экологических требований при обращении с отходами, сообщили в региональном управлении ФССП. Завод сбросил опасные жидкие отходы в почву. За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований областное управление Росприроднадзора привлекло компанию к административной ответственности; суд приостановил работу завода на 30 суток.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ВСУЗ Корочанский» было зарегистрировано в 2010 году. Учредители — Эдуард Краснобаев и Сергей Трензенок (в равных долях), гендиректор — Сергей Сидорин. Выручка компании в 2017 году составила 76,1 млн руб., убыток — 1 млн руб.

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Олег Мухин