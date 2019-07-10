Минпромторг России включил инвестпроект в сфере освоения лесов из Удмуртии в перечень приоритетных

Министерство промышленности и торговли России поддержало второй инвестиционный проект из Удмуртии в сфере освоения лесов. Он включен в перечень приоритетных приказом министра Дениса Мантурова, сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

Компания «Продпромснаб» планирует в течение семи лет модернизировать деревообрабатывающее производство в Сюмсинском районе. Объем инвестиций составит 500 млн руб. Налоговые и неналоговые поступления в бюджеты всех уровней от реализации проекта ожидаются в размере 1,9 млрд руб. Инвестиционный проект позволит дополнительно создать не менее 157 рабочих мест

«Мы видим активность предприятий лесной отрасли Удмуртии в освоении глубокой переработки древесного сырья, происходит значительное снижение экспорта продукции в необработанном виде и увеличение экспорта переработанной древесины»,— прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Результатом присвоения проекту статуса «приоритетного инвестиционного в области освоения лесов» является предоставление соответствующей льготы, которой, в данном случае, является заключение договора аренды лесного участка без проведения аукциона при стоимости лесопользования в размере 50% от минимальной ставки платы за единицу площади лесного участка.

Напомним, что в июне проект ООО ТПК «Восток-ресурс» также был включен в перечень приоритетных в области освоения лесов. Предприятие организует лесопильное производство по выпуску пиломатериалов. Будет создано 151 рабочее место, объем инвестиций составит порядка 901,3 млн руб.