Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона. 15 мая молодой человек на своей странице в Instagram в Stories обратился к главе Удмуртии Александру Бречалову. Суд установил, что сообщение «содержало ненормативную лексику, оскорбившую человеческое достоинство, выразил явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в России».

На судебное заседание молодой человек не явился. Его защитник заявила, что подсудимый вину в совершении административного правонарушения признал. Она пояснила, что обвиняемый раскаялся и извинился за свой поступок в интернете. Исследовав материалы дела, в том числе протокол, рапорты сотрудников полиции, объяснения гражданина, скриншоты со страниц в Instagram, суд назначил мужчине наказание в минимальном размере в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.

Напомним, за оскорбление власти предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток. Соответствующий закон был подписан президентом 18 марта.

Подробнее о законе — в публикации “Ъ” «Совет федерации проголосовал против «оранжевой свистопляски».

Михаил Красильников, Ижевск