В Барнауле загорелся торговый центр «Аксиома»

Пожарные локализовали крупное возгорание в строительном торговом центре «Аксиома» в Барнауле, сообщает главное управление МЧС по Алтайскому краю. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Сообщение о возгорании поступило от очевидцев днем 10 июля. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения виднелся густой черный дым из-под кровли двухэтажного здания. Площадь возгорания составляет около 150 кв. м. На тушение пожара брошены 20 единиц специальной техники и более 50 спасателей.

По данным пресс-центра мэрии Барнаула, из здания эвакуированы около 150 человек, в том числе 70 сотрудников торгового центра. «Предварительная версия: возгорание из-за короткого замыкания»,— сказал «Интерфаксу» представитель городской администрации.

Илья Николаев