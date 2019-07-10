Решать вопрос о переносе автовокзала из дворца спорта «Юность» будут жители Челябинска

Мэрия Челябинска намерена провести открытое онлайн-голосование на портале «Активный житель 74» для выяснения мнения жителей о наиболее удобном месте размещения автовокзала. Пользователям предложат выбрать между существующей локацией рядом с дворцом спорта «Юность» и альтернативными вариантами. Не исключено, что в итоге будет принято решение об организации нескольких автовокзалов для разведения транспортных потоков, рассказала на пресс-конференции и.о. мэра Наталья Котова.

«Есть люди, которые считают, что вокзал возле “Юности” не нужен. Но есть и граждане, которые привыкли к тому, что он здесь. Я предлагаю обсудить этот вопрос. У нас есть “Активный житель”. Может быть, это будет три места, чтобы развести транспортные потоки. Может быть, один на Чичерина сделать, один возле железнодорожного вокзала, один с направления Металлургического района.