В Нижегородской области продовольственные товары подорожали на 3,1%

Стоимость товаров и услуг для потребителей в Нижегородской области выросла в июне на 2,6% по сравнению с декабрем 2018 года, сообщает региональная служба государственной статистики. В целом по России инфляция составила 2,5%.

Заметнее всего в регионе подорожали продовольственные товары (+3,1%). Цены на услуги выросли на 2,8%, на непродовольственные товары – на 1,9%.

Индекс цен производителей товаров и услуг (учитывает стоимость сырья, материалов и товаров промежуточного потребления.– “Ъ-Приволжье”) при этом сократился на 0,5% по сравнению с уровнем декабря 2018 года. Тарифы на грузовые перевозки снизились на 2,8%.

Анастасия Еремина