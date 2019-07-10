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Прокурором Промышленного района Самары стал Вячеслав Бобровский

Назначен прокурор Промышленного района Самары. Соответствующий пост занял Вячеслав Бобровский. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Самарской области.

Ранее, с 14 ноября 2016 года до последнего времени, Вячеслав Бобровский занимал пост прокурора Сызрани. Он родился в 1975 году, в 1997 году окончил Самарскую гуманитарную академию.

Также Вячеслав Бобровский работал в прокуратуре Ставропольского района, Центрального района Тольятти, а также в надзорном ведомстве Тольятти, где стал заместителем прокурора. Кроме того, он был зампрокурора Ленинского района Самары.

Георгий Портнов


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