В Нижнем Новгороде 10 участников ОПГ осуждены за убийства и похищения людей

В Нижнем Новгороде завершился судебный процесс над 10 участниками преступной группы, занимавшейся похищением людей, убийствами и вымогательством. Среди участников группы оказались трое сотрудников полиции. Решением суда семерым подсудимым назначены наказания сроком от 4 лет 8 месяцев до 19 лет лишения свободы. Трое приговорены к условным срокам.

По данным СК РФ, группа была создана в Нижегородской области в начале 2014 года. Летом того же года преступники незаконно отобрали право собственности на квартиру у 56-летнего мужчины. Родственники потерпевшего, обнаружив преступление, заявили в полицию, а самого бывшего собственника поместили в клинику для лечения от алкоголизма. Участники ОПГ нашли его и выбросили из окна больницы, сымитировав самоубийство.

Еще двое потерпевших были похищены сотрудниками полиции и переданы преступникам. Требуя передать им права на квартиры, участники группы до смерти забили одного из похищенных. Всего с 2014 по август 2016 года участники ОПГ похитили квартиры у семерых граждан. Ущерб для потерпевших, лишившихся жилья, превысил 10,8 млн руб.

Кроме того, летом 2016 года участковый уполномоченный полиции совместно с подельниками совершил несанкционированную врезку в нефтепровод на территории Лысковского района Нижегородской области. Ущерб от их незаконных действий превысил 28 млн руб.

Ранее уже были вынесены обвинительные приговоры в отношении лидера ОПГ и одного из ее участников. Еще один соучастник организованной группы скрылся и объявлен в федеральный розыск.

Андрей Репин