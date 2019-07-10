Региональный рынок смартфонов вырос в денежном выражении на 11% Из-за соцсетей нижегородцы стали чаще покупать новые телефоны.

В Нижегородской области растет спрос на смартфоны, причем покупатели все чаще выбирают устройства, находящиеся в среднем и верхнем ценовых сегментах. Во многих случаях при выборе модели определяющими факторами становятся размер экрана и качество камеры.

В прошлом году в России был зафиксирован как количественный рост продаж – на 6%, так рост средней цены приобретаемого гаджета – на 12%. Специалисты считают, что это объясняется ростом популярности соцсетей, мессенджеров и онлайн-кинотеатров.

За пять месяцев 2019 года продажи смартфонов в Нижегородской области выросли на 5% в количественном исчислении и на 11% по суммарной стоимости проданных устройств.