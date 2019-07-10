Главу челябинского управления по работе с общественными объединениями уволили после служебной проверки

И.о. мэра Наталья Котова уволила начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями Наталью Суркову за срыв подготовки одного из городских массовых мероприятий. Служебная ошибка была обнаружена в ходе внутренней проверки, сообщила на пресс-конференции Наталья Котова.

«Была проведена служебная проверка по организации одного из мероприятий. Комиссия, которая проводила проверку, рекомендовала принять мне это решение. На начальном этапе не была достоверная информация доведена до меня», - рассказала Наталья Котова. Она отказалась раскрывать подробности, но подчеркнула, что ошибка госпожи Сурковой могла привести к дестабилизации общественного порядка.