Председатель детского яхт-клуба в Анапе попал в СИЗО

Детский яхт-клуб в Анапе уже давно является незаконным рынком. Об этом заявили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю. Как рассказали в ведомстве, еще прошлым летом руководство клуба заключило с городской администрацией соглашение, подразумевающее безвозмездное пользование муниципальной землей. «Договор заключался с яхт-клубом, где якобы собирались обучать детей, о чем свидетельствовала только вывеска. На деле же предприниматели построили на выделенной земле административные здания, окружили их торговыми ларьками и сдавали их продавцам морских аксессуаров», - пояснили в УФСПП, уточнив, незаконный рынок состоял из 21 оллетного комплекса и трех капитальных зданий. В прошлые выходные рынок был снесен.

Напомним, в 2018 году администрация Анапы подала иск к юридическому лицу, занимающему клуб, и его обязали освободить муниципальную территорию. Как рассказали в УФСПП, добровольно предприниматель этого не исполнил, и служба судебных приставов заключила договор с подрядной организацией, которая снесла незаконные помещения. Потраченные на снос деньги в дальнейшем будут взысканы с должника и перечислены в бюджет Анапы. Председатель яхт-клуба в данный момент помещен в СИЗО.

Детский яхт-клуб бывший мэр Анапы Сергей Сергеев открыл в 2015 году. «В самое ближайшее время мы создадим спортивную школу по этому виду спорта, выделим средства. Ведь другого такого места, как Анапа, для развития парусного спорта нет», - заявил тогда градоначальник. Новый мэр курорта Юрий Поляков недавно сказал, что мэрия «подберет оптимальную для этого красивого вида спорта площадку, которая не превратится в продуктово-вещевой рынок».

Михаил Лукашов