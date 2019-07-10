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Фото: Сбербанк

Сбербанк представил новый сервис по валютному контролю для корпораций

Сбербанк запустил новый сервис по валютному контролю для корпораций. Он доступен для клиентов, использующих услугу «Прямое управление счетами» в рамках договора об оказании услуг «Сбербанк Корпорация».


Новый сервис позволяет пользователям «Сбербанк Корпорация» направлять в банк документы и информацию по валютному контролю по всем организациям группы компаний и получать обратную связь. Также услуга позволяет отслеживать статус документов, настраивать списочные формы по организациям группы, печатать документы валютного контроля по всем предприятиям группы компаний в один клик.

Для удобства пользователей информация об операциях по контракту/кредитному договору и его реквизитах, а также о вносимых изменениях реализована в отдельном интерфейсе. Также система уведомляет о зачислении иностранной валюты на транзитный счет и сроках представления в банк документов и информации по валютной операции.

-Традиционно валютный контроль требует особого внимания финансистов компании — необходимо контролировать очень много процессов. От того, насколько корректно, вовремя оформлены и поданы в банк документы, часто зависят скорость проведения операций, построение отношений с зарубежными партнерами и репутация компании. Мы запустили сервис обмена документами и информацией по валютному контролю, чтобы наши клиенты могли оперативно отслеживать ситуацию по всем дочерним структурам предприятия в едином окне, получать сведения из банка легко и без потери времени, - рассказал директор дивизиона «Транзакционный бизнес» ПАО Сбербанк Сергей Попов.

Услуга «Прямое управление счетами» в рамках договора об оказании услуг автоматизированной системы «Сбербанк Корпорация» — инструмент для управления счетами группы компаний, который позволяет формировать и отправлять в банк платежные поручения с единого рабочего места по счетам подразделений холдингов (дочерних компаний, филиалов), открытым в различных отделениях банка. Услуга позволяет оперативно осуществлять централизованное управление расходами холдинга, сохраняя финансовую самостоятельность подразделений.

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