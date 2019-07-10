На Дону полицейского будут судить за пьяное ДТП с погибшим

Сотрудника полиции Чертковского района ростовский области будут судить за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека (ч.4 ст.264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, полицейский в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Audi 80» нарушил правила дорожного движения, не справился с управлением, съехал на обочину и сбил пешехода. Потерпевший скончался на месте от полученных травм. Обвиняемый скрылся с места происшествия.

Дарья Голякова