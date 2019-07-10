Ульяновским пчеловодам окажут матпомощь в связи с массовой гибелью пчел

Правительство Ульяновской области окажет юридическую и материальную помощь пчеловодам, которые понесли убытки из-за гибели насекомых. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь губернатора Тимофей Гончарук по итогам встречи главы региона Сергея Морозова с заместителем председателя правительства - министром агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаилом Семенкиным.

Отмечается, что губернатор поручил организовать бесплатные юридические консультации для пчеловодов, планирующих обратиться в суд. Пчеловодам также обещаны компенсации после уточнения ущерба и сбора необходимых документов. По предварительным данным, основной причиной гибели пчел стало их отравление в результате обработки посевов сельскохозяйственных культур химическими средствами защиты растений. По данным регионального минсельхоза, массовая гибель пчел была зафиксирована в Павловском, Сурском, Цильнинском, Мелекесском и Николаевском районах. Погибли около 2,3 тысячи пчелосемей.

По данным Минсельхоза России, летом 2019 года случаи массовой гибели пчел были зафиксированы в: Татарстане, Башкирии, Брянской, Воронежской, Липецкой, Курской, Московской, Тульской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областях, Мордовии, Удмуртии, Марий-Эл, Краснодарском, Алтайском, Ставропольском краях и других регионах.

Сергей Титов, Ульяновск