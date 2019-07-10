«Метрострой» подал заявку на участие в конкурсе на строительство метро в Москве

ОАО «Метрострой» подало заявку на участие в конкурсе на строительство метро в Москве. Об этом заявил журналистам генеральный директор компании Николай Александров.

«Участвуем в конкурсе на проходку двухпутного тоннеля в Москве. 18 числа будут итоги»,— сказал он, добавив, что сумма контракта составляет почти 7 млрд руб.

Ранее в «Метрострое» объясняли выход на новый рынок тем, что планы правительства Петербурга по развитию метро не обозначены конкретными сроками, а использование тоннелепроходческого щита на новом месте принесет компании прибыль.

Яна Войцеховская