Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в «Евровидении»

С 8 июля по 8 августа на Украине проводится прием заявок на участие в национальном отборе на детское «Евровидение-2019». Согласно новым правилам, в музыкальном конкурсе не смогут участвовать дети, которые после 1 января 2014 года выступали в России или на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

«Оргкомитет отказывает в участии в отборе, прекращает участие в отборе участника на любом этапе отбора или отменяет результаты отбора, если участник (сольный исполнитель/группа) вел концертную деятельность после 1 января 2014 года, планирует или в настоящее время осуществляет выступления на территории страны-агрессора и/или на оккупированной территории, участвовал в мероприятиях, организованных госорганами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т. д. страны-агрессора»,— говорится в правилах (.pdf).

Напомним, Украина в этом году отказалась от участия в «Евровидении». Поехать на конкурс от страны должна была певица Maruv (Анна Корсун), победившая в национальном отборе. Однако девушка не смогла согласовать условия контракта с Национальной общественной телерадиокомпанией (НСТУ). В НСТУ говорили, что певицу могут не пустить на конкурс из-за ее концертной деятельности в России. Занявшие второе, третье и четвертое места в национальном отборе также отказалась ехать на «Евровидение».

64-й конкурс международный музыкальный конкурс проходил в Тель-Авиве с 14 по 18 мая 2019 года. Россию представлял певец Сергей Лазарев, он занял третье место.

Подробности — в материале “Ъ” «"Евровидение" вызывает Амстердам».