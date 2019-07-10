10 июля, среда
Войти в профиль
Казань. Волга - Урал

Коротко

Новости

все новости

«Татдорстрой» депутата Госсовета Татарстана Равиля Зиганшина признан банкротом

ООО «Строительная компания “Татдорстрой”», которым через ООО «Ватан» владеет депутат Госсовета Татарстана Равиль Зиганшин, признано банкротом. Согласно данным Единого федерального реестра банкротств, в отношении компании Арбитражный суд Татарстана вчера открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцем. Конкурсным управляющим стал член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Меркурий”» Михаил Павлов.

Требования к строительной компании стоящее время составляют 414,6 млн руб., в том числе долги по зарплате 65 работников — 5,4 млн руб. Основной кредитор — подмосковное ООО «Стальмонтаж-электросталь» с требованиями 298,4 млн руб. Эта компания и подала исковое заявление о несостоятельности «Татдорстроя». При этом юридические лица продолжают обращаться в суд об их включении в реестр кредиторов.

«Татдорстрой» был одним из субподрядчиков возведения стадиона «Самара Арена» для Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Строители объекта жаловались на невыплату им заработной платы.

“Ъ-Казань”


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

тема

Партнерский проект

спецпроекты

Профиль пользователя