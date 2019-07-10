«Татдорстрой» депутата Госсовета Татарстана Равиля Зиганшина признан банкротом

ООО «Строительная компания “Татдорстрой”», которым через ООО «Ватан» владеет депутат Госсовета Татарстана Равиль Зиганшин, признано банкротом. Согласно данным Единого федерального реестра банкротств, в отношении компании Арбитражный суд Татарстана вчера открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцем. Конкурсным управляющим стал член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Меркурий”» Михаил Павлов.

Требования к строительной компании стоящее время составляют 414,6 млн руб., в том числе долги по зарплате 65 работников — 5,4 млн руб. Основной кредитор — подмосковное ООО «Стальмонтаж-электросталь» с требованиями 298,4 млн руб. Эта компания и подала исковое заявление о несостоятельности «Татдорстроя». При этом юридические лица продолжают обращаться в суд об их включении в реестр кредиторов.

«Татдорстрой» был одним из субподрядчиков возведения стадиона «Самара Арена» для Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Строители объекта жаловались на невыплату им заработной платы.

“Ъ-Казань”