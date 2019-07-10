Вадим Варшавский потребовал от РЭМЗа 333 млн рублей

Бывший директор ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» (ООО «РЭМЗ») Вадим Варшавский потребовал с предприятия 333 млн руб., информация об этом опубликована в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Заявление пока не рассмотрено.

Напомним, в 2018 году господин Варшавский был заключен под стражу по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Петрокоммерц». Позже меру пресечения смягчили из-за плохого состояния здоровья предпринимателя. В мае этого года господину Варшавскому предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 497 млн руб.

Как ранее писал „Ъ-Юг“,в апреле кредиторы «РЭМЗа», находящегося в процедуре банкротства, проголосовали за открытие на предприятии конкурсного производства. После инвентаризации и оценки завод продадут с торгов новому инвестору.

ООО «РЭМЗ» - это крупный производитель стальной заготовки, арматуры для железобетонных изделий и катаной проволоки мощностью 730 тыс. т стали и 530 тыс. т сортового металла в год. Предприятие, фактическим собственником которого является экс-депутат Госдумы Вадим Варшавский, было запущено в 2007 году. В 2014 году завод стал испытывать финансовые трудности из-за введения санкций, падения спроса на металлургическую продукцию и удорожания кредитов, а уже в в 2017 году на предприятии ввели процедуру наблюдения.

Дарья Голякова