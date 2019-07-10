В Тольятти задержана подозреваемая в создании финансовой пирамиды

Во вторник, 9 июля, в Тольятти была задержана глава ООО «ПК "Фабрика продуктов ВС"» Галина Федотова. Она подозревается в организации деятельности по привлечению денег или иного имущества (ч. 1 ст. 172.2 УК РФ), сообщили “Ъ-Волга” в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

«Столы заказов» компании действовали в городах Самарской области, а также в Оренбурге, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Нижнем Тагиле, Казани и Ульяновске. Также представители кооператива распространяли рекламу в СМИ и на транспорте. По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, в деле фигурирует 250 потерпевших.

По версии следствия, с мая 2018-го по февраль 2019 года неустановленное лицо от имени ООО «ПК "Фабрика продуктов ВС"» в офисе на улице Карбышева, 12 под видом получения личных сбережений от пайщиков кооператива принимало от горожан деньги. При этом гражданам предлагалась выплата от 13% до 20% годовых. Использовалась схема, по которой доход выплачивался за счет привлеченных средств других пайщиков. Сумма нанесенного горожанам ущерба превысила 3 млн руб. Для создания убедительности работы кооператива гражданам предлагалось участвовать в программах «Рождественская», «Семейная» и «Стабильный доход».

У компании изъята документация, установлены расчетные счета, движимое и недвижимое имущество, решается вопрос об их аресте. Следствие выясняет, на что были потрачены похищенные деньги, и устанавливает потерпевших; сумма ущерба еще может значительно увеличиться. Прокуратура обратилась в суд с иском о запрете деятельности кооператива и блокировке его сайта.

Георгий Портнов, Самара