Представители Магнитки приняли участие в форуме уральской молодежи

В Тюмени прошел ежегодный форум уральской молодежи «УТРО-2019», участниками которого стали и молодые работники Группы ПАО «ММК».

В программу форума традиционно вошел Всероссийский конкурс молодежных проектов от Росмолодежи. По его итогам 89 идей на сумму более 16 млн рублей были рекомендованы к грантовой поддержке, из них 29 инициатив-победителей – из Челябинской области. Южноуральцы привезут в регион 6,76 млн рублей для реализации социальных проектов. Среди отмеченных грантовой поддержкой и двое представителей Магнитки. Так, Дмитрий Казаков из Объединенной сервисной компании получил 700 тысяч рублей на реализацию проекта «Здесь был Вася», цель которого создать условия для внутреннего и въездного экологического туризма и сформировать принципы ответственного обращения с окружающей средой у детей, подростков и молодежи города Магнитогорска, близлежащих районов Челябинской области и Республики Башкортостан. Вместе с командой он хочет объехать Южный Урал и очистить скалы и пещеры от вандалистских надписей. С помощью пескоструйной машины они обработают их без вреда для опорного материала воздушно-песчаной смесью, подаваемой под большим давлением. При этом команда установит информационные таблички с указанием названия объекта и информацией о проекте по его очистке.

Работник производства металла с покрытием ПАО «ММК» Максим Мельников получил 100 тысяч рублей на реализацию проекта «Спортивные догонялки», цель которого создание спортивной площадки для тренировок и соревнований, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособности российского спорта за счёт вовлечения подростков и молодежи, жителей города Магнитогорска, близлежащих районов Челябинской области и Республики Башкортостан.

Кроме того, самым эрудированным на форуме оказался работник ОАО «ММК-МЕТИЗ» Василий Комлев, который обыграл всех в игре «Что? Где? Когда?» и получил «хрустальную» сову.

За 10 дней (2 смены) форума уральской молодежи «УТРО» его участниками стали 1230 человек со всего Урала, которые на 12 тематических площадках посещали образовательные лекции, воркшопы и мастер-классы, а также рассказывали о своих идеях экспертам на грантовом конкурсе. Лидеры и активисты разобрали перспективы развития юнармейского движения в УФО, поговорили о добровольческих проектах и международных практиках, об урбанистике и экологических проблемах, развеяли мифы о политике, изучали темы цифровизации и глобализации, бизнес-коммуникаций, а также играли в мюзикле. За время форума гостями стали 45 федеральных и 102 региональных спикера, которые провели 118 образовательных площадок. Делегация Челябинской области была признана лучшей в первой смене.