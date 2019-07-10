МЧС предупреждает о шторме на Азовском море

Со второй половины дня 10 июля и до утра 12 июля в восточной части Азовского моря ожидаются сильные дожди, ухудшение видимости до 1 км, грозы, град. Сила ветра будет достигать 20-23 м/с. Высота волны 0,2-0,7 м, в открытой части моря до 1,0 м., сообщает МЧС со ссылкой на Гидрометцентр Ростовской области.

По данным Гидрометцентра края, на Кубани сегодня местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер скоростью 5-10 м/с, местами и при грозе порывы до 20 м/с. На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем 23…28°, на юге до 30°.

Андрей Ульченко