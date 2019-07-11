Семеро на одного

Заметные сделки купли-продажи активов на российском химическом рынке в последние годы стали редкостью. Крупнейшие заводы давно распределены, и уже несколько лет производители наращивают объемы, расширяя мощности на имеющихся площадках. Поэтому выставление на продажу татарского предприятия «Аммоний» привлекло всех важнейших игроков отрасли, хотя не все готовы рисковать, торгуясь до последнего за убыточный актив.

Продажа производителя азотных удобрений «Аммоний» (Татарстан) стала настоящей интригой для химического рынка. Слухи о том, что на актив ищут покупателя, ходили почти сразу после запуска завода в 2016 году. Тогда до конкретных предложений не дошло, но переговоры с потенциальными инвесторами продолжались, говорят источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. И сейчас процесс отбора кандидатов вышел на финишную прямую.

«Аммоний» создан в 2016 году на базе активов Новоменделеевского химического завода. Основными акционерами являются ООО «Татаммоний» (52,9%), ВЭБ (22,8%) и Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана (24,3%). Стоимость проекта в 2015 году составляла около $2 млрд, большую часть которых ВЭБ привлек у японских банков.

Из-за резкого роста курса доллара завод не смог обслуживать кредиты, накапливая долги. В 2017 году «Аммоний» выплатил $170 млн основного долга и процентов, в 2018-м должен был погасить около $155 млн, а в 2019-м — около $600 млн. Финансовые результаты за прошлый год не раскрывались. В 2017 году выручка компании была на уровне 16 млрд руб., непокрытый убыток на конец года — около 38 млрд руб. Объем производства в 2018 году ожидается на уровне 545 тыс. тонн аммиака, 211 тыс. тонн метанола, 728 тыс. тонн карбамида и 311 тыс. тонн аммиачной селитры.

Убытки не лезут в портфель

Активные поиски нового покупателя «Аммония» инициировал ВЭБ, владеющий 22,8% акций компании. Госкорпорация взяла курс на вывод из портфеля проблемных активов, поэтому сильнее других акционеров была заинтересована в избавлении от доли в заводе, отягощенном долгами на 100 млрд руб.

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Первыми о своем интересе в конце 2018 года заявили РФПИ и сингапурская химическая компания Indorama Corporation, которые в консорциуме были готовы предложить за актив около $800 млн. Соответствующее соглашение стороны подписали в ноябре. Тогда предполагалось, что Indorama получит контрольный пакет и выступит в роли стратегического и операционного партнера. Но, как говорят собеседники “Ъ”, близкие к «Аммонию», владельцы предприятия решили расширить список претендентов, продав его на конкурсной основе. Предложение заинтересовало более десятка крупнейших химических компаний, среди которых — «Еврохим», «Акрон», «Фосагро», «Уралхим» и СДС «Азот».

Но, по неофициальным данным, оценив риски, почти все профильные игроки отказались от сделки. «Все наши инвестпланы базируются в том числе на том, чтобы эти хорошие выплаты акционерам сохранялись. Мы не будем делать какие-то вложения, рискуя финансовым положением компании и размером выплат. Чистый долг/EBITDA мы хотим держать на уровне порядка двух и не хотим превышать этот порог»,— говорил в начале июня «Интерфаксу» глава совета директоров «Акрона» Александр Попов. Гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев отмечал, что компания проводила оценку «Аммония», но отказалась от участия в тендере, так как увидела «определенное количество нерешенных вопросов». По его мнению, актив не готов к продаже. К тому же, говорит один из собеседников “Ъ”, каждый из крупных игроков может построить новые мощности, гораздо более эффективные, на территории своих заводов с хорошей логистикой. Так что покупка актива почти для всех остается вопросом цены, отмечает он.

Из рук в руки

Неожиданным претендентом на актив стал ЛУКОЙЛ, в портфеле которого пока нет мощностей по производству удобрений, хотя компания задумывается об их создании. Год назад там говорили о планах строительства газохимического комплекса мощностью 2 млн тонн карбамида и аммиака в год на площадке «Ставролена» в Буденновске, где перерабатывается газ Северного Каспия. Как отмечали в ЛУКОЙЛе, в газовую стратегию, которую планируется представить осенью, могут войти производства, позволяющие нефтекомпании перерабатывать растущие объемы добываемого газа. Весной, по данным “Ъ”, компания предлагала за «Аммоний» около $1 млрд, но это было не обязывающее предложение, и «сейчас таких цен нет».

Однако, как утверждают собеседники “Ъ”, близкие к ЛУКОЙЛу, компания прошла в финальный этап отбора, где будет бороться за актив с СДС «Азот» Романа Троценко, который собирается активно расширять свои мощности. «Для нас это интересно, поскольку это продолжает продуктовую линейку кемеровского "Азота" и Ангарского азотно-тукового комбината»,— говорил в июне сам бизнесмен. Источники “Ъ” утверждают, что господин Троценко готов «биться за актив до последнего и предлагать любые деньги».

В то же время у ЛУКОЙЛа никакой очевидной синергии с «Аммонием» нет, все активы компании расположены далеко от завода. В связи с этим несколько источников “Ъ” утверждают, что она является номинальным претендентом, а если станет победителем отбора, впоследствии перепродаст предприятие конечному владельцу. Им, как утверждают собеседники “Ъ”, может оказаться кто-то из текущих татарских акционеров. Власти региона заявляли, что хотели бы сохранить контроль над активом.

Внутренние разногласия

Основная проблема с продажей актива связана именно с тем, что акционеры не могут договориться между собой об окончательной схеме сделки. Внутренние конфликты акционеров уже выливались в судебные разбирательства. Так, в 2018 году «Татаммоний», подконтрольный бывшему главе совета директоров завода Ринату Ханбикову, подал несколько исков к «Аммонию», в которых требовал в том числе досрочно прекратить полномочия действующего совета директоров и ввести в него своих представителей. Но в марте от этих исков бизнесмен отказался. Впрочем, это не гарантирует того, что итоги конкурса, которые, по данным источников “Ъ”, предполагается подвести в конце сентября, будут окончательными. Татарские акционеры до сих пор рассматривают несколько вариантов продажи своих пакетов, отмечают на рынке.

При этом ожидать скорого роста финансовых показателей «Аммония» не стоит, потому что спад в секторе азотных удобрений продолжается. Так, цена аммиака упала более чем на 10% с конца первого квартала. Это вдвойне обидно, говорит один из источников “Ъ”, потому что завод — один из самых современных и эффективных в России, просто ему катастрофически не везет с самого начала.

Ольга Матвеева