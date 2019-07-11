Химики пошли в гору

Российские химические компании, несмотря на снижение спроса на удобрения и цен на ряде крупнейших рынков сбыта, смогли в первом квартале существенно нарастить финансовые показатели. Во многом этому способствовала девальвация рубля. Высокие результаты позволят акционерам многих из них рассчитывать на хорошие дивиденды. В дальнейшем ситуацию на рынке будут определять темпы потребления в Индии и Латинской Америке, а также объемы поставок с новых мощностей.

Чистая прибыль крупнейшего российского производителя фосфатных удобрений «Фосагро» семьи Гурьевых по МСФО в первом квартале выросла более чем в три раза, до 21,2 млрд руб. Этот показатель, скорректированный на неденежные валютные статьи, более чем удвоился и составил 13,5 млрд руб. Выручка производителя за этот период выросла на 32%, до 72,3 млрд руб., EBITDA — в 1,7 раза, составив 24,8 млрд руб. Чистый долг сократился на 12,2%, до двухлетнего минимума, составив 118,9 млрд руб. Как поясняли в компании, свободный денежный поток за январь—март стал самым высоким за последние восемь лет.

В пользу компании сыграло ослабление курса рубля к доллару почти на 16%: продает свою продукцию «Фосагро» на мировых рынках за доллары, в то время как основные затраты в России номинированы в рублях. При этом укрепление рубля к концу первого квартала относительно начала года позволило компании получить прибыль от курсовых разниц в 7,6 млрд руб. В «Фосагро» поясняют, что в целом рост продаж произошел благодаря реализации запасов, накопленных в последние месяцы 2018 года, и относительно высокому спросу в первые месяцы 2019 года.

При этом, по данным производителя, ситуация на крупнейших рынках сбыта остается нестабильной. Одним из основных факторов влияния на цены в первом квартале были высокие запасы удобрений в США. На протяжении всей зимы сектор формировал запасы удобрений в ожидании сезонного спроса, но сильнейшее наводнение на Среднем Западе США в конце первого квартала заставило фермеров отложить закупки. Кроме того, неважным оказался спрос в Европе из-за низкого курса евро и покупательной способности фермеров, вызванной плохими погодными условиями во второй половине 2018 года.

На этом фоне средний уровень цен на DAP (FOB Тампа) в первом квартале 2019 года снизился до $400 за тонну. Чтобы поддержать цены, несколько производителей удобрений объявили о сокращении выпуска по итогам первого полугодия 2019-го. Так, один из крупнейших мировых поставщиков — компания Mosaic — для балансировки рынка объявила о сокращении производства фосфорных удобрений в США на 300 тыс. тонн.

В «Фосагро» отмечают, что со второго квартала должен начаться высокий сезон на основных сельскохозяйственных рынках, что поможет освоить запасы, которые остаются из-за замедленного спроса в первом квартале со стороны США.

Снижались цены и одно из наиболее потребляемых удобрений — аммиак (FOB Балтика): они упали на 7%, до среднего значения $276 за тонну. Помимо аномальных погодных условий прошлым летом и чрезвычайно теплой зимы на динамику спроса в ЕС влияла коррекция цен на природный газ с октября 2018 года. Средние цены на карбамид (FOB Балтика) в первом квартале были на уровне $244 за тонну, что на 9% выше аналогичного периода прошлого года. Цены на серу (СFR Китай) снизились на 11% относительно прошлого года, до $126 за тонну, что в основном обусловлено низкими ценами на фосфорные удобрения. Также на цены повлияло изменение подхода в части закупок серы со стороны Китая (в рамках экологической реформы местные потребители перешли со спота на консолидированные квартальные закупки).

Рубль в помощь

В то же время в «Акроне» Вячеслава Кантора называют ситуацию на мировом рынке удобрений в первом квартале «неплохой». Компания отмечает, что на большинство продукции группы долларовые цены росли. Это позволило производителю увеличить чистую прибыль по МСФО в первом квартале в 2,1 раза, до 8,8 млрд руб. EBITDA компании выросла на 31%, до 10,5 млрд руб., выручка — на 23%, до 29,5 млрд руб. Чистый долг снизился на 9%, до 67,6 млрд руб. В компании поясняют, что одним из факторов, поддержавших финансовые показатели, была девальвация рубля.

Выросли показатели и у производителя калийных удобрений «Уралкалий». Его чистая прибыль по РСБУ увеличилась в 4,96 раза, до 26,9 млрд руб., выручка — на 45%, до 43,7 млрд руб., в то время как долгосрочные и краткосрочные обязательства компании на конец марта снизились на 9,1%, до 274,4 млрд руб., и 33,3%, до 108,6 млрд руб. соответственно. Еще два крупных игрока российского рынка удобрений — «Еврохим» и «Уралхим» — пока не раскрывали финансовые показатели за первый квартал.

По данным «Акрона», после проседания цен на карбамид в связи со снижением спроса в Северном полушарии уже в апреле цены перешли к восстановлению благодаря сильному спросу в Индии. Так, в Балтике цены на карбамид, достигавшие $270 в январе, снижались до $225 в феврале, но к маю вышли к $250 за тонну. По ожиданиям отраслевых экспертов, цены на карбамид в Балтике останутся вблизи текущих уровней до четвертого квартала, чему будет способствовать сильный спрос в Индии и странах Латинской Америки. В четвертом квартале ожидается рост цен благодаря активизации спроса в преддверии весеннего посевного сезона в Северном полушарии и высокой стоимости карбамида, доступного для экспорта из Китая.

Восстановление цен на карбамид подтянуло и стоимость аммиачной селитры, которая в мае перешла к росту. Цены на карбамидо-аммиачную селитру с начала года снижались вслед за другими азотными продуктами, но также стали находить поддержку во втором квартале из-за позитива на рынке карбамида. Цены на NPK в первом квартале 2019 года снизились на фоне отрицательной динамики цен на азотные и фосфорные удобрения. Во втором квартале цены на NPK остаются без изменений, сообщали российские производители.

Отплатили сполна

Хорошие показатели позволили химикам обеспечить высокие дивиденды своим акционерам. Так, компания «Фосагро» утвердила по итогам первого квартала уровень выплат в 72 руб. на акцию (в целом — 9,3 млрд руб., что составляет половину свободного денежного потока и почти 70% от скорректированной чистой прибыли компании за первый квартал). При этом компания обсуждает изменение дивидендной политики, одним из возможных вариантов является привязка выплат к свободному денежному потоку (FCF), говорил в мае финансовый директор компании Александр Шарабайко. Сейчас за счет амортизации новых производств аммиака и карбамида скорректированная чистая прибыль стала значительно ниже FCF. Совет директоров может рассмотреть вопрос об изменении дивидендной политики в августе. «Акрон», который ждет роста EBITDA по итогам года, рассчитывает платить дивиденды трижды в год, хотя дивидендная политика предполагает две выплаты.

В перспективе все крупнейшие российские производители рассчитывают на улучшение рыночной конъюнктуры. По прогнозу «Фосагро», положительно на цены на фосфорсодержащие удобрения может повлиять начало высокого сезона в Латинской Америке, что, вероятно, позволит реэкспортировать накопленные в США запасы удобрений. Дополнительным поддерживающим фактором будет закрытие рудников Mosaic в Бразилии из-за нового экологического регулирования. В компании отмечают, что скорость снижения запасов США и Индии, объемы китайского экспорта, а также увеличение загрузки новых мощностей в Саудовской Аравии и Марокко останутся главными факторами, определяющими динамику рынка в нынешнем году.

Ирина Салова