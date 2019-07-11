Родные пластики

За последнее десятилетие российские нефтехимические компании смогли почти полностью закрыть внутренний спрос на базовые полимеры. В то же время доля импорта продукции более высокого передела, а также специальной химии до сих пор остается высокой. Помочь импортозамещению в секторе может сохранение пошлин, считают на рынке, а также стимулирование потребления.

Россия в 2014 году взяла курс на импортозамещение, и наиболее успешным опытом в этой сфере может похвастаться сектор базовых полимеров нефтехимической отрасли. К моменту принятия новой национальной стратегии по развитию собственного производства профицитным в этой области был только выпуск полипропилена. В 2014 году этот продукт занимал четверть общероссийского объема крупнотоннажных полимеров, и его производство активно росло за счет ввода новых мощностей (на 26% к 2013 году, до 1,1 млн тонн).

В то же время обеспечение внутреннего рынка остальными видами базовых полимеров сильно хромало. Так, несмотря на многолетний рост производства полиэтилена приблизительно на 5% в год (до 1,6 млн тонн), перед потребителями стояла проблема недостаточного ассортимента или полного отсутствия определенных марок, что вынуждало их импортировать существенные объемы. Не успевал за бурным ростом спроса и объем производства поливинилхлорида (ПВХ): до 2014 года ежегодная потребность в этом продукте в России увеличивалась на 8% в год, в то время как среднегодовой темп роста производства был на уровне всего 3,3%.

Еще одним дефицитным крупнотоннажным полимером был полистирол, несмотря на хорошие темпы увеличения производства свыше 10% (в 2015 году — 510 тыс. тонн). Наиболее проблемным был сектор АБС-пластиков. Тогда динамику импорта полистирола сдерживала только девальвация рубля, которая сделала зарубежную продукцию слишком дорогой. Обвал импортных поставок позволял российским производителям поддерживать локальное производство на стабильном уровне. Так что даже при падающем потреблении происходило увеличение доли отечественных стирольных пластиков на внутреннем рынке.

Переходим на свое

Сегодня в базовых полимерах процесс импортозамещения фактически осуществлен благодаря запуску новых проектов. Так, крупнейшая нефтехимическая компания в России СИБУР за последние восемь лет запустила целый ряд полимерных производств в разных регионах России. Среди них — заводы по выпуску полипропилена «Тобольск-Полимер» (мощность 500 тыс. тонн) и «Полиом» (218 тыс. тонн), комплекс по ПВХ «Русвинил» (330 тыс. тонн), а также производство ПЭТФ на «Полиэфе». Только за счет этого доля импорта в потреблении полипропилена и ПВХ снизилась с 2009 года по 2018 год в 1,9 раза, до 11% и 16% соответственно, ПЭТФ и полистирола — в 2,5 раза, до 18% и 16%. В то же время закупка за рубежом полиэтилена выросла в 1,2 раза, до 31%.

Завершить импортозамещение наиболее востребованных на российском рынке полимеров для строительства, автомобилестроения, медицины, ЖКХ и других сфер должен крупнейший проект компании «Запсибнефтехим». Он предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн тонн в год.

«За последние 10 лет ландшафт рынка базовых полимеров в России с точки зрения импорта и экспорта существенно поменялся, в том числе благодаря проектам СИБУРа»,— отмечают в компании. Там напоминают, что инвестиции за этот период в создание и расширение мощностей составили почти 1 трлн руб. В СИБУРе считают, что продукция основного инвестпроекта российской нефтехимии — «Запсибнефтехима» — будет играть важную роль в замещении существующего импорта полимеров в основном из Китая и Европы, позволяя заместить по разным продуктам от 85% до 95% импортного ассортимента на сумму 34 млрд руб. в год.

«Важно отметить, что в ассортимент комплекса войдут специальные марки, которые сейчас во многом импортируются переработчиками»,— поясняют в компании. Так, «Запсибнефтехим» может способствовать реализации значительного потенциала импортозамещения в сегментах готовой продукции (от труб до упаковки), который сегодня превышает 15 млрд руб. в год из-за недостатка отечественного полимерного сырья. Таким образом, кумулятивный эффект влияния «Запсибнефтехима» на потенциальное импортозамещение в полимерной продукции и готовых изделиях из полимеров в СИБУРе оценивают в 49 млрд руб. в год. Ежегодный экспорт продукции комплекса может достигать 140 млрд руб. В компании считают, что производимая продукция на «Запсибнефтехиме» позволит российским производителям готовых изделий освоить экспортный спрос, например, в странах Западной Европы.

Другие производители при запуске новых мощностей также ориентируются на внутренний спрос и потребности потребителей. Так, «Казаньоргсинтез» (КОС; входит в группу ТАИФ) весной 2018 года начал выпуск специальной марки полиэтилена для производства автомобильных бензобаков ведущих российских автопроизводителей. Другая структура компании — «Нижнекамскнефтехим» — в то же время увеличила объем производства линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП; используются для изготовления пленки, емкостей, тары для химической промышленности, труб, пластиковой мебели и кабелей) до 160 тыс. тонн в год (компания является единственным производителем этой продукции в России). Компания рассчитывает и дальше осваивать новый для себя рынок полиэтилена средней плотности, в частности, для ротационного формования, отмечали в компании. Общий объем рынка такого полиэтилена в России составляет 10–12 тыс. тонн в год, из них НКНХ покрывает около 3 тыс. тонн. В планах «Нижнекамскнефтехима» запуск производства ряда новых продуктов для вытеснения импортных аналогов.

Новые задачи

Но проблема вынужденного импорта изделий из полимеров и более премиальной, нишевой нефтехимической продукции (спецхимии) остается острой. Сейчас ситуация складывается так, что Россия экспортирует большие объемы полиэтилена, полипропилена и затем ввозит товары бытового, текстильного, строительного, медицинского назначения из этого сырья. В российском химическом импорте преобладают товары высокого технологического передела поставщиков из ЕС, КНР, США. В связи с этим российские производители просят государство держать общее статус-кво по ввозным пошлинам. В рамках вхождения в ВТО Россия снизила пошлины, сейчас они находятся на балансирующем уровне (6,5%, как правило). При этом на ряд продуктов сейчас действует нулевая ставка, хотя есть законная возможность при необходимости поднять ее до уровня в 6,5%.

Наличие пошлин уже способствовало реализации проектов по базовым полимерам. Теперь наступает этап импортозамещения, а точнее, экспортно ориентированной локализации по спецхимии, говорят участники рынка. По их словам, в связи с этим для потенциальных инвесторов в новые проекты в спецхимии важно иметь определенный запас прочности по сбыту на российском рынке. «И размер пошлины, например на полиуретан или АБС-пластики, может стать ключевым фактором принятия решения в какой-то момент — для российских инвесторов по реализации проекта, а для производителей из Сингапура, Кореи и других стран — по экспорту в РФ»,— считают эксперты. Помимо этого, по их мнению, государство должно обеспечить условия для стимулирования потребления основной продукции нефтехимии.

Ольга Мордюшенко