Жизнь после взлета

Начало нынешнего года сложилось довольно удачно для акций российских банков. По итогам первого квартала индекс банков и финансов Московской биржи вырос на 8,9%, тогда как индекс «широкого рынка» Московской биржи — только на 5,4%. И несмотря на некоторое проседание в дальнейшем, потенциал роста банковских акций не исчерпан. Главная же проблема в том, что число привлекательных для инвестирования банков не растет. А из внешних рисков сохраняется опасность расширения санкций.

Сильный старт

С начала года акции российских банков показали хорошую динамику. Впрочем, по итогам уже первых пяти месяцев финансисты поотстали: их индекс прибавил 10,6% против 12,5% общего индекса Мосбиржи. Тому были объективные причины: во втором квартале на новостях о рекордных прибылях и дивидендах очень сильный рост показали акции компаний сырьевого сектора. Однако если учитывать прошлогодние результаты — по итогам 2018 года индекс банков и финансов Мосбиржи потерял 20,1%, при этом индекс «широкого рынка» вырос на 12,3% — нынешний показатель выглядит неплохо. Главная проблема в другом. «Рынок российских банковских бумаг продолжает сжиматься как шагреневая кожа,— считает управляющий активами АО "РЕГИОН ЭсМ" Алексей Скабалланович.— Из небольшого количества обращающихся акций российских банков реально для инвестирования доступны только акции Сбербанка и ВТБ». Действительно, наиболее ликвидны и популярны у инвесторов именно эти бумаги. Особенно отличился в первом квартале Сбербанк, котировки акций которого выросли на 15%, ВТБ вырос на 5,3%. Первые пять месяцев оказались еще успешнее: акции Сбербанка выросли за этот период на 25%, что вдвое лучше результатов российского рынка акций; рост стоимости бумаг ВТБ составил 8,3%. «Можно сказать, что данная индустрия оправдала ожидания инвесторов с точки зрения динамики»,— говорит инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Среди факторов, способствовавших хорошей динамике российского рынка акций и бумаг банковского сектора, он выделяет три: общий рост emerging markets на фоне снижения рисков развязывания торговой войны между США и их партнерами и смягчения денежной политики ФРС США, рост цен на нефть и бюджетную стабильность в России, а также перепроданность рынка банковских акций в прошлом году, когда на фоне роста санкционных угроз Сбербанк потерял 15% капитализации, а ВТБ — 30%; в текущем году рынок скорректировал оценки значимости санкционного фактора, и эти бумаги пошли вверх.

Ведущий аналитик ГК «Финам» Наталья Малых полагает, что динамика акций банков определялась в основном корпоративными факторами. Акциям Сбербанка помогли хорошая отчетность за 2018 год и первый квартал 2019-го и развитие дивидендной истории с повышением норм выплат. Та же история с акциями банка «Санкт-Петербург», которые взлетели к началу мая почти на 35% относительно уровней начала года на фоне позитивной отчетности и повышения коэффициента дивидендных выплат. Бумаги ВТБ были менее популярны и находились под прессом ожиданий низких дивидендов.

Варианты роста

Говоря о перспективах рынка акций российских банков, эксперты настроены довольно оптимистично. В настоящее время основным драйвером роста банковских бумаг является глобальная переоценка риска развивающихся рынков и России особенно, отмечает Алексей Скабалланович. Что касается конкретных бумаг, то аналитики делают ставку прежде всего на акции Сбербанка. «Мы сохраняем положительный взгляд на Сбербанк, ожидая роста капитализации, на ближайшие два года наша целевая цена по Сбербанку составляет 320 руб. за акцию»,— говорит Александр Бахтин. Он отмечает, что на мировом банковском рынке именно у Сбербанка один из самых высоких показателей рентабельности, при этом он торгуется с большим дисконтом к своим зарубежным аналогам, в том числе к аналогам на emerging markets. А используя свое доминирующее положение в России, Сбербанк имеет возможность получать фондирование по низкой стоимости и доходность активов выше, чем в целом по сектору. При этом Сбербанк активно перестраивается, оптимизирует текущий бизнес и развивает новые рентабельные направления: активно увеличивается доля комиссионных доходов за счет онлайн-банкинга, эквайринга, карточного и инвестиционного бизнесов. «С фундаментальной точки зрения его акции имеют большой потенциал роста»,— полагает эксперт.

«Мы сохраняем позитивное видение относительно инвестиционной привлекательности Сбербанка,— дополняет Наталья Малых.— После бурного ралли в первые месяцы года потенциал роста его акций, на наш взгляд, относительно умеренный, около 9% по обыкновенным акциям, но в случае коррекции на рынке это было бы нашим первым выбором в банковской отрасли. Сбербанк последовательно повышает нормы выплат, и в следующем году может выплатить уже 50% прибыли по МСФО. При ожиданиях прибыли в 2019 году в объеме 917 млрд руб. банк может направить на выплаты 20 руб. на акцию, что предполагает рост на 27% и дивидендную доходность 8,3% по обыкновенным акциям и 9,4% по привилегированным».

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Акции ВТБ, по мнению Натальи Малых, продолжают считаться спекулятивными, несмотря на их низкую стоимость. «Почти всю прибыль за 2018 год банк направил в капитал для повышения норм достаточности капитала, и дивиденды были сокращены в три раза. Банк обещает вернуться к выплате 50% прибыли по МСФО с 2019 года и рассмотреть вариант выплаты промежуточных дивидендов, но мы отмечаем слабый старт нового финансового года и снижение ключевых показателей в первом квартале — доходов от кредитования, комиссий, прибыли, кредитного портфеля и депозитов. Есть риск, что прибыль по итогам года может выйти меньше заявленной ранее госбанком цели в 200 млрд руб.»,— говорит она.

Варианты падения

Основной фактор риска для всех российских банковских бумаг — введение очередных санкций как против России, так и персонально в отношении этих банков, полагает Алексей Скабалланович: «Поскольку количество нерезидентов в акциях Сбербанка весьма значительно, то их паническое бегство в случае попадания Сбербанка в список запрещенных для них бумаг может значительно повлиять на котировки банка. Мы расцениваем этот риск как незначительный в текущий момент, однако это не значит, что он отсутствует».

«Из внешних рисков мы отмечаем прежде всего новые санкции»,— соглашается Наталья Малых. Переход же инвесторов в «risk-off» время от времени провоцирует их на распродажи на развивающихся рынках и в частности на российском; из банковских акций это в основном влияет на Сбербанк как на топовую «голубую фишку». Для российского рынка есть и чисто российский фактор — снижение цен на нефть, считает Александр Бахтин: «Инвесторы держат фактор санкций в фокусе и в случае реализации данных рисков начнут избавляться от российских активов».

Существуют и чисто внутренние угрозы экономического характера, описывает негативный сценарий Наталья Малых: «Возможное замедление экономики способно неблагоприятно повлиять на ожидания бизнеса, инвестиции, увеличить просрочку по кредитам — и тем самым оказать давление на прибыль и дивиденды банков. Важен и курс рубля: его ослабление приведет к снижению нормативов достаточности капитала кредитных организаций».

Петр Рушайло