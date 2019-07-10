Челябинская область стала одним из лидеров по обращениям на экологическую горячую линию Счетной палаты РФ

Челябинская и Московская области лидируют по количеству обращений на специальную горячую линию Счетной палаты России, созданную для анализа состояния экологии. Об этом сообщил председатель палаты Алексей Кудрин в ходе отчета о контроле реализации нацпроектов перед Госдумой.

«За две недели работы поступило около 2 тыс. обращений. В лидерах пока Московская и Челябинская области. Мы смотрим на состав этих обращений, проблемы и соответственно будем готовить соответствующие предложения по проверкам и анализу тех проблем, которые существуют»,- цитирует господина Кудрина пресс-служба Счетной палаты РФ.