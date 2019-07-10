Следствие закрыло дело о злоупотреблении полномочиями в ОЭЗ «Томск»

Следственный комитет Томской области закрыл уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в особой экономической зоне «Томск» из-за отсутствия состава преступления. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства, в действиях руководства зоны не найдены нарушения уголовного характера.

Уголовное дело возбуждено весной 2018 года на основе наработок регионального управления ФСБ. По версии силовиков, в 2017 году между ОЭЗ и томской компанией были заключены три договора аренды нежилых помещений площадью 304,6 кв. м, но фактически предприятие пользовалось помещениями площадью более 628 кв. м. При этом, какие-либо соглашения об увеличении площади помещений не заключались. В результате ОЭЗ, по изначальным данным, был причинен вред на сумму около 2 млн руб.

«Между руководством ОЭЗ и подрядчиком, который выполнял работы по строительству одного из объектов, следствие усматривает наличие гражданско-правовых отношений»,— сказал «Интерфаксу» представитель пресс-службы следственного комитета Томской области, отметив, что ОЭЗ и подрядная организация пытаются разрешить разногласия в арбитраже.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» создана в 2005 году на площади около 270 га. Она располагается на двух площадках: южной — в Академгородке (192,4 га), северной — на базе опытно–промышленного производства научно–исследовательского объединения «Сибур–Томскнефтехим» (77 га). На обоих площадках ОЭЗ «Томск» работают 56 резидентов.

Илья Галагуз