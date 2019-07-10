Сбежавших из Ростова на Украину полицейских обвинили в 12 подбросах наркотиков

Троих сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) ОП № 5 Октябрьского района Ростова, подозревают по 12 эпизодам сбыта наркотических средств и провокаций в отношении горожан, сообщает 1Rnd.ru. Речь идет о Никите Моргунове, Семене Фищуке и Дмитрии Карташове.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, двое подозреваемых, Фищук и Моргунов, приехали на Украину в поисках политического убежища. Полицейские утверждают, что сами стали жертвой ростовской наркомафии, а уголовное дело, возбужденное в отношении них, носит заказной характер.

«Не надеясь на справедливое расследование в связи с заказом «сверху» они приняли решение бежать из РФ в Украину»,— сказано в сообщении порганслужбы Украины.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Юг” «Борцы с наркотиками бежали на Украину»

Дарья Голякова