Задержана предполагаемая организатор «финансовой пирамиды» в Тольятти

Силовики во вторник в Тольятти задержали главу ООО ПК «Фабрика Продуктов ВС» Галину Федотову. Она проходит подозреваемой по делу об организации деятельности по привлечению денег или иного имущества (ч. 1 ст. 172.2 УК РФ). Об этом “Ъ-Волга” сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По информации правоохранителей, с мая минувшего по февраль текущего года неизвестное лицо ООО ПК «Фабрика Продуктов ВС» в офисе фирмы на ул. Карбышева, 12, под видом получения личных сбережений от пайщиков кооператива принимало от граждан деньги.

Горожане получали выплаты от 13 до 20 % годовых, которые формировались за счет привлеченных средств других пайщиков. Сумму нанесенного ущерба оценили в 3 млн руб. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Правоохранители изъяли у компании документы, установили ее расчетные счета, а также движимое и недвижимое имущество. В настоящее время решается вопрос об их аресте.

Также устанавливается, на что были потрачены деньги граждан. Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, потерпевшими по делу являются 250 человек. Ранее прокуратура обратилась в суд с иском о запрете деятельности фирмы и блокировке ее сайта.

Георгий Портнов