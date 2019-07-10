Международный военно-морской салон открывается в Петербурге

В Петербурге на территории «Ленэкспо» открывается девятый Международный военно-морской салон (МВМС). В нем примут участие 45 делегаций из 33 государств, 28 компаний из 19 стран.

В рамках салона, который будет работать до 14 июля, будет представлены образцы вооружения и техники, пройдут профильные семинары, конференции и круглые столы. Площадь экспозиции МВМС составляет более 1,5 га.

Посетители и гости смогут увидеть корабли и катера, входящие в состав ВМФ и Погранслужбы ФСБ РФ и катера, представленные участниками салона. Организует мероприятие Министерство промышленности и торговли РФ, устроителем выступает ООО «Морской салон».