«Начинается новый раунд борьбы за Украину»

Сближение России и Украины неизбежно. Об этом заявил Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину». Среди прочего президент России обвинил Петра Порошенко в организации провокации в Керченском проливе. О негативных итогах правления Порошенко говорил и Сергей Лавров на полях встречи ОБСЕ в Словакии. Российский министр иностранных дел также прокомментировал последние инициативы Владимира Зеленского, который предложил провести встречу в Минске в шестистороннем формате. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что название фильма Стоуна выбрано неслучайно.

Судя по всему, как и обещала пресс-служба Кремля, в Москве изучили предложение Владимира Зеленского встретиться в новом формате в Минске. Для начала российская сторона сделала замечание президенту Украины. Сергей Лавров, находясь на встрече ОБСЕ в словацком городе Высокие Татры, указал Киеву: обращаться с подобными предложениями следует не через социальные сети, а по официальным дипломатическим каналам.

В принципе, российских официальных лиц вполне можно понять. Заявления через Facebook никаким официальным статусом не обладают. Что там на уме у нового президента Украины? Сегодня одно сказал, завтра другое. Иное дело документ — здесь все черным по белому, если что, не отвертишься. Также российский министр иностранных дел прочитал Зеленскому лекцию о том, сколько сейчас действует переговорных форматов, каков их функционал и что все утверждено и согласовано на уровне ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных организаций. Дальше — больше. Кремль выкладывает в широкий доступ большое интервью Владимира Путина Оливеру Стоуну для его нового фильма «В борьбе за Украину». Что здесь можно выделить? Российский президент нелицеприятно высказывается о правлении Порошенко. Он устроил провокацию в Керченском проливе, хотел отменить свои выборы. И в конце посыл: сближение России и Украины неизбежно. О негативном наследии Порошенко говорит и Сергей Лавров — он желает Зеленскому скорее преодолеть все это.

Выводов сразу несколько. Москва не говорит Зеленскому «нет». Более того, то, что происходит, очень похоже на заочный диалог с Киевом. Нового президента-актера продолжают воспитывать, но, видимо, ждут официально оформленных предложений. Иначе нельзя истолковать слова Лаврова — документ нужно прислать.

Теперь главное: можно ли рассчитывать, что мир, наконец, наступит? Нет, нельзя. То есть могут прекратить стрелять, это да. Но в политическом плане, конечно же, нет.

Потому что сейчас начинается новый раунд борьбы за Украину. Стоун не зря свой фильм снял. На сцене сменяется действующие лица: Зеленский, Трамп, новый премьер Великобритании и новый канцлер Германии. Только намерения России вряд ли изменились: Киев должен оставаться в нашей орбите. И западные партнеры должны это понять. Что, собственно, не исключает возможности существования нового шестистороннего формата. Мы можем пойти навстречу Зеленскому. Ради поставленных целей, конечно.