На Кубани начальник полиции забирал премии своих подчиненных

Начальнику полиции отдела МВД по Курганинскому району предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. По версии следствия, в конце 2018 года он потребовал от своих подчиненных отдать ему часть денег от премий, которые были им перечислены по случаю празднования Дня сотрудника органов внутренних дел. Тогда же он получил от начальника отделения дознания, оперуполномоченного и других подчиненных сотрудников полиции отдела МВД по Курганинскому району денежные средства в сумме не менее 30 тысяч рублей. Второй эпизод также произошел в ноябре-декабре прошлого года – тогда руководитель потребовал передать ему часть премий от начальника отдела лицензионно-разрешительной работы ОМВД по Курганинскому району и нескольким другим своим сотрудникам. Как говорят следователи, сумма была ему передана – 160 тыс. руб.

Нарушения выявили оперативные сотрудники УФСБ по краю, сейчас два уголовных дела объединены в одном производстве и обвиняемый отстранен от занимаемой должности. Расследование продолжается.

Михаил Лукашов