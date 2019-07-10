Доход на генном уровне – феномен «Агроэлиты»

Неотъемлемой частью рабочего процесса любого крупного предприятия является планирование производства. Важным этот аспект является в животноводческой отрасли, еще большее значение он приобретает, если агропредприятие является одним из звеньев производственной цепи. Как свинокомплекс «Агроэлита» в Сухобузимском районе Красноярского края.

Управление селекцией

Как известно, свинокомплекс входит в состав многопрофильного холдинга GoldmanGroup, который славится замкнутым циклом производства «от поля до прилавка»:свое топливо, поля, производство комбикорма, взращивание поголовья, убой и реализация продукции в розничной сети магазинов «Мясничий».

Такой цикл обязывает к четко выверенным показателям, поскольку здесь требуется уверенность в том, что прилавки магазинов и фирменных отделов своевременно будут обеспечены необходимым для потребителя количеством свежего мяса.

Расчет плановых показателей – процесс непростой. Как правило, он основывается на качестве продукта и анализе данных, полученных ранее. Однако специалисты свинокомплекса «Агроэлита» давно шагнули вперед: процесс получения данных о способности свиноматки к опоросу полностью автоматизирован. Резонный вопрос: как можно добиться точности в работе с живым материалом? У «Агроэлиты» есть на это ответ: все дело в генетике.

С момента запуска инновационное предприятие является одним из свиноводческих хозяйств, работающих с генетикой TopigsNorsvin.

Прогнозируя рентабельность

Благодаря данной методике удается управлять селекцией внутри основного стада свиноматок. Нуклеус TopigsNorsvin находится в Голландии, соответственно, именно туда направляется вся информация о животных.

К слову, комплектуются данные при помощи специально разработанного софта. Специалисты вносят в программу все изменения, которые претерпевает свиноматка во время развития: опорос, количество живорожденных поросят, отъем, осеменение. Еженедельно данные выгружаются и направляются в Голландию. Также делает каждое предприятие с TopigsNorsvin во всем мире.

В течение нескольких дней информация обрабатывается, после чего «Агроэлита» получает файл, который синхронизируется с программой и определяет новый генетический индекс каждого племенного животного. Данный индекс позволяет выбрать лучшее животное среди представителей генетики TopigsNorsvin.

Обновление показателей позволяет рассчитать предполагаемое количество живорожденных поросят, способность свиноматки к лактации, количество успешных осеменений. Таким образом, специалисты заранее знают, какие производственные результаты будут получены, а соответственно, смогут наиболее эффективно использовать животных.

В последние десятилетия генетическая селекция, направленная на увеличение многоплодия свиноматок, привела к значительному улучшению по такому параметру, как количество получаемых поросят при рождении и их сохранность до отъема.

«Агроэлите» удалось добиться высочайшего коэффициента сохранности молодняка. По итогам прошедшего года он составил 97,1%, тогда как норма для большинства отечественных свиноводческих хозяйств – 88%.

Сегодня многоплодие является основным показателем, позволяющим улучшить общую рентабельность производственной системы, данный признак еще долго будет оставаться основной целью большинства программ племенной работы во всем мире.

https://youtu.be/iXCUPDuNGf4