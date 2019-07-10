В Ижевске с начала года заменили более 2600 светильников

В Ижевске с начала года заменили более 2600 светильников с газоразрядными лампами на энергоэффективные светодиодные светильники, также произведена замена 15,4 км неизолированных проводов воздушных линий на самонесущий изолированный провод, сообщили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии. Работы выполняет МКП «Горсвет».

В рамках строительства сетей наружного освещения выполнены работы по устройству 135 новых светоточек на на сумму 1,4 млн руб. На участке от ул. Ленина до Ипподрома и у театра «Молодой человек» по ул. Милиционная, 103 восстановлены нерабочие светильники. 42 новые светоточки на сумму 1 млн рублей оборудовали в рамках исполнения наказов избирателей. Работы по строительству сетей наружного освещения выполнены и на тропе здоровья: здесь установлены 19 новых светоточек со светодиодными светильниками.

Работы по замене светильников с газоразрядными лампами на энергоэффективные светодиодные светильники будут продолжены, также произведут замену 15,4 км неизолированных проводов воздушных линий на самонесущий изолированный провод.