В Екатеринбурге откроют коворкинг-центр стоимостью 60 млн рублей

Cеть коворкингов Names анонсировала открытие коворкинг-центра в Екатеринбурге. Он появится в бизнес-центре на улице Добролюбова 16/2 на участке площадью около 2,5 тыс. кв.м. Как пояснили в компании, коворкинг рассчитан на 294 рабочих места. Общий объем инвестиций составит 60 млн руб. Окупить вложения планируется за 3,5 года в апреле-мае 2023 года.

«Всего планируется строительство 82 коворкингов по всей стране. Общий объем инвестиций необходимых на открытие всей сети оценивается в 2,7 млрд руб.»,— рассказали в компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем сети является основатель Coffee Like Аяз Шабутдинов. Он также развивает сеть образовательных центров, хостелов, барбер-шопов и языковых школ под брендом Like.