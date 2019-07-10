В Зауралье завершился набор в «губернаторскую сотню»

В Курганской области подвели итоги конкурса по формированию губернаторского кадрового резерва. Экспертная группа по результатам испытаний определила 100 человек, которые набрали наибольшее количество баллов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Для тех, кто прошел в «губернаторскую сотню», в ближайшее время планируют провести обучающие мероприятия – тренинги, стажировки, учебный курс по управлению развитием региона.

Набор в кадровый резерв врио губернатора Курганской области Вадим Шумков объявил в январе этого года. Тогда сообщалось, что вошедших в список будут рассматривать на должности заместителей губернатора, руководителей правительственных и муниципальных учреждений. Заявки принимались от кандидатов в возрасте от 25 до 50 лет.