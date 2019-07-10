На государственном уровне

В конце июня в преддверии празднования Дня изобретателя и рационализатора в Государственной Думе прошла VI Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели». При поддержке «Метафракса» на конкурсе впервые появилось новое направление – химическая промышленность. Номинацию назвали «Химия без границ».

В этом конкурсе были представлены работы в области средств и технологий очистки воды и сточных вод, переработки мусора, результаты экспериментов и предложения методов разделения водно-органических эмульсий, изучения свойств и усовершенствования новых материалов и предложения по их использованию в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и медицине.

Победителем номинации стал школьник из Удмуртии Олег Шахоткин. Его проект «Приложение дополненной реальности «Химия 3D» будет интересен не только взрослым, но и его сверстникам. Проект позволяет в игровой, но вполне серьезной форме взглянуть на изучение химических формул по-новому.

От лица компании диплом победителю вручала советник председателя совета директоров «Метафракса» Мария Коновалова. «На конкурс было представлено большое количество интересных, перспективных работ. Команду разработчиков приложения «Химия 3D» мы пригласили на экскурсию на предприятие. Все представленные работы мы передадим для рассмотрения профильным специалистам», – прокомментировала Мария Валерьевна.

Номинация «Химия без границ» учреждена при поддержке бенефициарного владельца ПАО «Метафракс» Сейфеддина Рустамова.

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В этом году из 6 тыс. детей в возрасте от 6 до 18 лет, участвовавших в конкурсе, региональные жюри в 75 регионах страны отобрали 371 победителя, представивших 285 индивидуальных и коллективных проектов. Работы заключительного этапа конференции оценивало авторитетное жюри, в которое вошли ведущие эксперты РАН и крупнейших московских вузов, а также инженеры и специалисты промышленных компаний и корпораций, авторов номинаций 2019 года.

Лучшим проектом конференции был признан проект «Дистанционное энергоснабжение лазерными ИК-лучами» Елизаветы Забелиной из подмосковного лицея №19. Победительницу наградил председатель оргкомитета конференции, глава экспертного совета по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности при комитете Государственной Думы РФ по образованию и науке, вице-президент ВОИР Владимир Михайлович Кононов.