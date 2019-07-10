В Пензенской области построят семь детсадов

В Пензенской области в этом году планируется создать 1307 дополнительных мест в детских садах. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев.

По его словам, это будет сделано за счет строительства новых дошкольных учреждений, капитального ремонта уже имеющихся и приобретения зданий.

В ясельных группах планируется организовать 805 мест.

В следующем году планируется создать еще 300 мест, в 2021 году – 950.

Будут построены детсады в микрорайонах «Заря», «Спутник» в селе Засечное на 120 ясельных мест, на улице Красной и в микрорайоне ГПЗ в Пензе, в селе Кривошеевка Нижнеломовского района, в городе Белинском, поселке Лунино.

Иван Сергеев