В Ростове инспектора автодорожного надзора осудили за взятку

Ленинский районный суд Ростова приговорил бывшего инспектора отдела контроля международных автомобильных перевозок Южного межрегионального управления автодорожного надзора Андрея Титова к трем годам и одному месяцу колонии общего режима за получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ) об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Суд установил, что подсудимый получил от индивидуального предпринимателя взятку в сумме 50 тыс. руб. за непривлечение к административной ответственности. Инспектора задержали на месте преступления сотрудники УФСБ России по Ростовской области. Кроме того, Титов умышленно внес в официальные документы ложные сведения, в результате невиновного человека привлекли к административной ответственности.

Дарья Голякова