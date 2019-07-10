В Сочи нашли самовольно построенный завод по переработке песчано-гравийной смеси

Сочинская транспортная прокуратура направила иск в суд с требованием устранить нарушения на земельном участке рядом с железной дорогой в Адлерском районе. Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, на этом участке находится дробильно-сортировочный завод по переработке песчано-гравийной смеси, который был самовольно построен ООО «ИСПЭ – Строй». Прав на эту землю у предприятия нет, поэтому после проверки было возбуждено дело об административном нарушении по статье 7.1 КоАП РФ (самовольное использование земельного участка). Нарушителю уже назначили штраф в размере 700 тыс. руб. Также в суде рассматривалось требование прокуратуры об устранении нарушения права на земельный участок – его тоже удовлетворили.

Михаил Лукашов