В Хакасии проверяют обстоятельства схода девяти вагонов с углем

Хакасские следователи и сотрудники прокуратуры организовали проверки по факту схода с железнодорожных путей девяти вагонов с углем на перегоне между станциями Аскиз и Казановская. Об этом сообщили Западно-Сибирское следственное управление на транспорте и Западно-Сибирская транспортная прокуратура соответственно.

Вагоны перевозившего уголь грузового поезда сошли с рельсов 9 июля в 15:39 по местному времени. По данным Абаканской транспортной прокуратуры, были повреждены 150 м железнодорожных путей и задержано движение грузовых поездов. «В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы экологии нет»,— говорится в сообщении Красноярской железной дороги, в чьей зоне ответственности находится Хакасия.

Для ликвидации последствий задействовали восстановительные поезда станций Аскиз и Абакан. По сведениям перевозчика, к утру 10 июля движение по перегону было полностью восстановлено.

Илья Галагуз