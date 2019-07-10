Двоих кандидатов в депутаты Курганской гордумы не допустили до выборов

Курганский избирком на очередном заседании заверил списки кандидатов в депутаты гордумы областного центра от трех политических партий – «Родины», «Единой России» и КПРФ.

Как сообщают в пресс-службе мэрии Кургана, «Родина» предоставила списки на 48 кандидатов, при этом по двум из них отсутствовали документы. Избирательная комиссия заверила списки на 46 претендентов на депутатские мандаты.

«Единая Россия» и КПРФ предоставили списки на 50 и 39 кандидатов соответственно, они были заверены полностью.