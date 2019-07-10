В Саратове реготделение «Яблока» будет оспаривать отказ в регистрации кандидата в депутаты

Саратовское региональное отделение партии «Яблоко» назвало «политически мотивированным» решение окружной избирательной комиссии №10, которая отказала в регистрации кандидату на дополнительные выборы в городскую думу Вере Афанасьевой. Об этом говорится в открытом заявлении реготделения.

Рабочая группа признала недействительными 36 подписей в поддержку кандидата, которые она собрала 2 и 3 июля, под предлогом предоставления госпожой Афанасьевой «недостоверных данных» о себе. Речь идет о том, что подписи были собраны уже после ее увольнения с должности профессора кафедры СГУ.

В партии считают решение избирательной комиссии необоснованным и намерены его обжаловать.

«Практике, когда проверка подписей используется избирательными комиссиями в качества механизма недопуска до выборов оппозиционных кандидатов, должен быть положен конец», - говорится в официальном заявлении реготделения «Яблока».

Марина Ковалева