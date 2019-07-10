Министр проверил проектное задание

Первый вице-премьер правительства РФ, глава федерального минфина Антон Силуанов во время рабочей поездки в Перми пообщался с предпринимателями региона. Бизнесмены рассказали о проблемах, возникающих в предпринимательской деятельности. В ответ министр анонсировал повышение процента субсидирования ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса и передачу регионам новых полномочий.

Первый вице-премьер правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и руководители девяти субъектов РФ посетили Пермь. В рамках рабочей поездки они провели расширенное совещание по реализации национальных проектов. Напомним, в прошлом году президентом РФ Владимиром Путиным утверждено 12 национальных проектов по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Проекты закрепили цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Перед совещанием делегация посетила выставку инновационных разработок пермской промышленности, на которой представлена продукция 24 предприятий региона. Среди них – вертолет «Орлан» от Западно-Уральского машиностроительного завода, системы противоаварийной защиты производства научно-производственного предприятия «ТИК», лекарства (АО «Медисорб»), велосипеды (ООО «Форвард»), робот от ООО «Промобот». На выставке также демонстрируются разработки краевых IT-компаний. Все эти предприятия являются участниками национальных проектов по повышению производительности труда, поддержке занятости населения и развитию малого и среднего предпринимательства.

Обсуждение нацпроектов проходило и на территории Пермской научно-производственной приборостроительной компании. В центре внимания были три нацпроекта: «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». «Цель сегодняшнего диалога – посмотреть, как идет реализация нацпроектов, какие меры поддержки нам необходимо оказать или скорректировать, выслушать вопросы от бизнеса. Поговорить о том, что нужно для создания благоприятных условий, чтобы у инвесторов было больше желания создавать новые рабочие места, производства», – обратился со вступительным словом Антон Силуанов.

Первый вице-премьер правительства РФ отметил, что Пермский край является продвинутым регионом с точки зрения инноваций, реализации национальных проектов, и попросил губернатора Максима Решетникова поделиться опытом с коллегами из других регионов.

В свою очередь, Максим Решетников отметил, что «край имеет неплохие стартовые позиции». «Многие проекты вобрали в себя и развили действующие инициативы. Например, еще в 2017 году Пермский край стал одним из шести пилотных регионов, где минэкономразвития начало реализовывать проект по повышению производительности труда. В прошлом году в проекте участвовало 26 предприятий, на которых занято 35 тыс. сотрудников. В результате производительность труда на отдельных предприятиях выросла на 20–25%», – поделился губернатор. «В этом году мы планируем довести количество участников проекта до 69 предприятий. А к 2024 году намерены выйти на 140 предприятий», – добавил глава региона.

Еще одно направление – организация сотрудничества региональных предприятий с крупными корпорациями. По словам Максима Решетникова, со всеми крупными корпорациями («Газпром», ЛУКОЙЛ, «Россети», МРСК, «Уралкалий», «Уралхим», «Еврохим») подписаны дорожные карты по внедрению продукции пермских предприятий. Губернатор также поделился планами экспортно-ориентированных предприятий. «К 2024 году мы планируем дополнительно вывести на экспорт 400 предприятий малого и среднего бизнеса», – сообщил губернатор.

Говоря о развитии малого и среднего бизнеса в целом, Максим Решетников заявил о намерении увеличить количество занятых в этой сфере на 63 тыс. человек. «При этом 40 тыс. рабочих мест мы должны легализовать, создать еще 23 тыс. Задачи по созданию рабочих мест мы выполним, но с легализацией есть вопросы. На сегодняшний день мы оцениваем потенциал легализации в половину от требуемого. Но пока мы еще не задействовали механизм по самозанятым», – пояснил губернатор.

«Конечно, у многих губернаторов есть опасения, что этот механизм может разрушить действующую налоговую базу. Но если возможности эксперимента, которые реализуется в четырех субъектах, будут гибко расширены на другие регионы (будет возможность выбирать виды деятельности), то мы обязательно воспользуемся и выйдем на целевые показатели», – подчеркнул глава Прикамья. Сейчас в Пермском крае около 100 тыс. субъектов МСП.

Антон Силуанов поинтересовался, насколько активно в Пермском крае используются виды поддержки малого бизнеса в рамках нацпроектов. «Мероприятия работают. Например, центр «Мой бизнес» планировал за год провести 1,5 тыс. консультаций, а провел уже 3 тыс.», – ответил губернатор. «В прошлом году мы выдали около 1,5 млрд руб. льготных кредитов. В этом году за полгода уже выдали на 2 млрд. руб. С одной стороны, вроде показали рост в два раза, но целевой показатель требует увеличивать объемы льготного кредитования в 10 раз», – добавил губернатор.

По его словам, банки «не всегда готовы» к таким объемам кредитования. «Мне доложили, что мы уже выбрали годовой лимит льготного кредитования в Сбербанке на край», – отметил Максим Решетников. Федеральный министр финансов согласился, что «банки зачастую странно себя ведут». «Если бизнес востребован, то лучше и правильнее сюда направлять кредитные ресурсы, чем в потребительское кредитование. Мне кажется, это абсолютно справедливо. Ресурсы нужно направлять в экономику, чтобы они создавали новые рабочие места и экономическую базу», – заявил министр.

Зетем Антон Силуанов ответил на вопросы пермских предпринимателей. Так, вице-президент «Опоры России» и депутат заксобрания Роман Водянов обратил внимание на проблемы с использованием упрощенной системы налогообложения. «Эта система привлекательна из-за низкой налоговой ставки и возможности подавать налоговую декларацию раз в год. Но при достижении выручки определенного размера предприниматель должен переходить на общую систему налогообложения. Это приводит к увеличению налоговой нагрузки на предпринимателей в два раза и кратному увеличению бухгалтерского персонала», – отметил господин Водянов. «Соответственно предприниматели вынуждены «дробить» бизнес. Планирует ли правительство введение переходного режима налогообложения?» – поинтересовался бизнесмен.

Антон Силуанов согласился, что переход к общей системе налогообложения ведет к увеличению штата, но налоговая нагрузка «увеличивается не так драматично». «Налоги, которые должны платить предприниматели на общем режиме налогообложения, не так страшны, как кажутся. Оснований бояться переходить на новый уровень нет», – заявил первый вице-премьер. При этом он отметил, что при переходе с ЕНВД на общий режим «налоговая нагрузка, действительно, существенно меняется».

Председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коопераций Пермского края Дмитрий Сальников пожаловался на проблемы сельхозпроизводителей при переговорах о поставках продукции в торговые сети. В ответ господин Силуанов заявил, «что под патронажем региона строятся крупные торговые комплексы». «Мне кажется, что эти торговые комплексы должны принимать продукцию преимущественно из региона. Это одно из условий, которые должны быть поставлены», – отметил первый вице-премьер.

Гендиректор ООО «Красный Октябрь» Александр Суслопаров спросил, планирует ли правительство передать полномочия по установке весовых ограничений для автомобилей при перевозке леса регионам. «Коллеги из скандинавских стран, с которыми мы конкурируем на мировом рынке, перевозят сырье с нагрузкой до 80 тонн. У нас же федеральное ограничение в 44 тонны не дифференцируется в зависимости от региона, времени года или категории дороги», – отметил предприниматель.

Антон Силуанов ответил, что соответствующие полномочия могут быть переданы регионам. «Ответственность за ремонт и состояние региональных дорог несут субъекты РФ. Поэтому им можно предоставить право определять, какой тоннаж перевозить по той или иной дороге», – пояснил министр. «Что касается федеральных дорог, то нам надо их лучше строить, чтобы выдерживали большую нагрузку», – добавил он.

«Прошла хорошая дискуссия. Обратная связь от предпринимателей очень важна. Наша цель – популяризировать и разъяснять положения национальных проектов и задачи, поставленные президентом», – подвел итоги встречи господин Силуанов. Во время общения с журналистами министр рассказал, что правительство рассматривает вариант увеличения процента субсидирования ставки по кредитам МСП с 2,5 до 3,5%. «Встречались с банками, договорились, что в ближайшее время примем меры по увеличению процента субсидирования. Чтобы эта мера была более востребована коммерческими банками», – поделился глава минфина.

Игорь Комаров также остался доволен итогами совещания. «Сегодняшнее мероприятие дало возможность предпринимателям задать интересующие вопросы. Кроме того, главы регионов смогли пообщаться не только друг с другом, но и с руководством правительства и представителями ключевых министерств и ведомств», – отметил полпред. «Восемь из шестнадцати пилотных проектов по повышению производительности труда реализуются в регионах ПФО. Приятно, что регионы находятся на передовых позициях и активно участвуют в реализации ключевых проектов. По развитию малого и среднего предпринимательства регионы ПФО также одни из самых передовых», – добавил господин Комаров.

В рамках рабочей поездки состоялось выездное заседание рабочей группы Госсовета РФ «Экономика и финансы». На заседании федеральный министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что опыт Пермского края в реализации нацпроектов может транслироваться в другие регионы. «Одно из направлений деятельности рабочей группы заключается в выстраивании модели достижения поставленных целевых показателей по инвестициям. Пермский край должен увеличить инвестиции больше чем на треть от текущего уровня. Сформированную методологию, считаю, мы сможем использовать и в других регионах», – подчеркнул Максим Орешкин.

Завершился визит посещением культурно-рекреационного кластера «Завод имени Шпагина», где представителям федерального правительства был презентован проект комплексного преобразования Перми «Пермь – 300 лет на Каме».