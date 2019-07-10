Энергоподстанцию «Разгуляй» переведут на новое место к началу следующего года

Перевод энергоподстанции «Разгуляй» на новое место завершится к 2021 году. «Реконструкция подстанции «Разгуляй» включена в схему и программу развития энергетики Пермского края. Реконструкция предусматривает замену двух существующих силовых трансформаторов мощностью 25 МВт на два трансформатора мощностью 40 МВт. Целью реконструкции является обеспечение технологического присоединения объектов культурно-рекреационного пространства. Прогнозная дата завершения работ — 2021 год. Стоимость проекта уточняется. Источник финансирования — инвестиционная программа МРСК Урала»,— сообщили РБК-Пермь в пресс службе Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

Ранее “Ъ-Прикамье” сообщал, что краевые власти ведут переговоры с МРСК о переносе объекта. По данным “Ъ-Прикамье”, есть два варианта: один — перенести подстанцию ближе к Коммунальному мосту, второй — оставить ее здесь же. Собеседник “Ъ-Прикамье” в энергосетевом хозяйстве Прикамья отметил, что главная проблема с подстанцией «Разгуляй» связана не с переносом оборудования, а с обустройством инфраструктуры: высоковольтные сети залегают под землей и их прокладка чрезвычайно затратна. Стоимость переноса оборудования на дальнюю площадку может составить до 1 млрд руб., предположил он. По его данным, энергетики будут готовы пойти навстречу краевым властям, но при условии компенсации всех затрат.