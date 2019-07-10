Пропагандой борьбы с коррупцией в интернете займется бизнесмен из Ульяновска

Антикоррупционным просвещением жителей Пермского края в интернете займется ИП Ринат Магдеев из Ульяновска. Он признан победителем аукциона на выполнение работ по размещению в социальных сетях текстов антикоррупционной направленности, проводившегося администрацией губернатора. При начальной цене контракта в 410 тыс. руб. он оценил свои услуги почти в десять раз дешевле — в 46 тыс. руб.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен изготовить шестьдесят информационных сообщений (текстов и графических элементов) антикоррупционной направленности на основе материала, предоставляемого заказчиком (далее — информационные сообщения) и отследить реакции на эти посты (лайки, репосты, комментарии). Период выполнения работ — с момента заключения контракта и по 25 ноября 2019 года.