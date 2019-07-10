Аэропорт Казань утвердили в качестве пункта пропуска оружия

Правительство РФ включило Международный аэропорт Казань в число пунктов, через которые возможно провезти следующее транзитом вооружение, военную технику и военное имущество, а также возможен их ввоз на территорию России и вывоз за пределы страны. Постановление Правительства РФ об этом опубликовано на сайте правовой информации.

Всего таких аэропортов в России 19. Помимо Казани это аэропорты Абакана, Астрахани, Волгограда, Иркутска, Краснодара, Красноярска, Минеральных Вод, Москвы («Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево»), Новосибирска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Ульяновска, Челябинска и Элисты. Перемещение следующего через Россию оружия через иные аэропорты запрещено.

“Ъ-Казань”