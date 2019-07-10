«Театр песни» подал иск к Смольному почти на 48 млн рублей

Компания «Театр песни», планировавшая построить театр в районе реки Смоленки, подала иск в арбитраж к комитету имущественных отношений Смольного. Сумма исковых требований составляет 47,9 млн рублей.

Иск был зарегистрирован Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти 28 июня и принят к производству. Первое заседание по делу назначено на 10 сентября.

Напомним, что ранее на Васильевском острове предполагалось построить «Театр песни Аллы Пугачевой», однако проект реализован не был. В начале года суд отказал «Театру песни» в иске к комитету по инвестициям Смольного. Иск касался земельного участка в районе реки Смоленки, где предполагалось реализовать проект. В феврале вышестоящий суд не стал рассматривать жалобу компании на решение арбитража.